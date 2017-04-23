Çorum'da 23 Nisan Kutlaması
Çorum'da 23 Nisan kutlamasıÇORUM'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.
Çorum'da 23 Nisan kutlaması
ÇORUM'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.
Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Buradaki tören yağmur altında gerçekleştirildi. Çelenk sunulmasınını ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar daha sonra Atatürk Spor Salonu'nda devam etti. Buradaki programa Vali Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Şenduran İnan, Belediye Başkanvekili Ahmet Yabacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Ardından öğrenciler dans ve halk oyunu gösterileri gerçekleştirdi. öğrencilerin İzmir Marşı eşliğinde yaptığı öğrenciler dans gösterisi alkışlandı.