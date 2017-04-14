Çorum'da 23 Kişiye Fetö Gözaltısı

ÇORUM'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 23 kişi gözaltına alındı. 6 kişi ise aranıyor.



Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında iş adamı, öğretmen, esnaf, sağlık personelinin bulunduğu kişilere yönelik bir operasyon başlattı. Bir süre önce görevden uzaklaştırılan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kişilerden 23'ü, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 6 kişinin ise arandığı öğrenildi. - Çorum