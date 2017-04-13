Çorum'da "15 Temmuz" Sempozyumu Düzenlenecek

Çorum Belediyesince 15 Temmuz'daki darbe girişiminin tüm yönleriyle ele alınacağı "Teorik ve Sosyolojik Kökleriyle 15 Temmuz" konulu bir sempozyum düzenleneceğini bildirdi.



Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi basireti ve cesareti ile darbeyi engellediğini belirterek, darbe kalkışmasının ardından pek çok tahlil yapıldığını ve kalkışmasının failleri, mantığı ve uzantılarının çözülmeye çalışıldığını ifade etti.



Külcü, Belediye olarak Küresel Araştırma Düşünce Merkezi bünyesinde düzenleyecekleri sempozyumla, FETÖ'nün sosyolojik ve teorik kökenine dair akademik araştırmaların ele alınacağını dile getirdi.



Açıklamasında sempozyumun 28-30 Nisan tarihleri arasında düzenleneceğini kaydeden Başkan Külcü, sunulacak tebliğlerin Türkçe ve İngilizce olarak da yayınlanacağı bilgisini verdi.