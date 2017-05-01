Çorum'da 1 Mayıs kutlamalarına gelenler ve bebek arabaları didik didik arandı



ÇORUM'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Alana bebekleriyle gelen anneler ve bebek arabaları didik didik arandı.



Çorum'da sendika üyeleri 1 Mayıs için alanlara indi. KESK ve DİSK'in içinde yer aldığı kutlama komitesi tarafından düzenlenen 1 Mayıs etkinliklerine bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de katıldı. Pir Baba Çamlığı önünde toplanan yaklaşık bin kişilik grup, Gazi Caddesi'nden yürüyüşe geçti. En önde çocukların yer aldığı kortej, 'Yaşasın 1 Mayısö sloganları atarak Hürriyet Meydanı'nda bulunan saat kulesine kadar yürüdü. Polis, 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Gazi Caddesini trafiğe kapatılırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Kalabalık grup polisin yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı.



Miting alanına gelenlerin üstleri tek tek arandı. Seyyar satıcılar alana alınmazken, polisin bebek arabalarını da aramaları dikkat çekti. 1 Mayıs kutlama etkinlikleri yapılan basın açıklamasının ardından, çekilen halaylarla sona erdi.