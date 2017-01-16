Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının Faaliyetleri

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen ölü muayenesi ve otopsi sayısının 151 olduğu bildirildi.



Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl yapılan işlemlerin 105'inin Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen olaylara ilişkin olduğu, 46'sının da farklı illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarının yargı alanlarında meydana geldiği belirtildi.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çerçevesinde bulunan merkez ilçe, Mecitözü ve Ortaköy ilçelerinde yürütülen soruşturmaların 31'i doğal ölüm, 39'u trafik kazası, 8'i düşme, 7'si ateşli silah, 3'ü yaralanma, 2'si iş kazası ve 15'inin de intihar olduğu kaydedildi.