Çorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Freni Patlamış Kamyon Gibiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Freni patlamış kamyon gibilerCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da yaptığı konuşmada, 'Ana muhalefet partisinin görevi FETÖ'nün safsatalarına borazanlık yapmak mıdır' FETÖ'nün katillerini aklamak mıdır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Freni patlamış kamyon gibiler
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da yaptığı konuşmada, 'Ana muhalefet partisinin görevi FETÖ'nün safsatalarına borazanlık yapmak mıdır' FETÖ'nün katillerini aklamak mıdır? Dürüst ol. 'Cumhurbaşkanı, Başbakan darbe operasyonunu örtmeye çalışıyor' diyor. Şu anda tüm FETÖ'cüleri cezaevine atan kim? Bir hukuk süreci işliyor. Bundan sonrası yargıya ait. Sen bunları görmüyor musun? Biz karakterli insanlarız. Biz bu milletin faydası neyse onun için çalışacağız. Freni patlamış kamyon gibiler. Bir gün FETÖ'cü, diğer gün bölücü örgütle arkadaşlık yapıyorlar? dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen toplu açlış programına katılmak üzere Çorum'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Abide Kavşağı'nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Tören alanının çevresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişleri ve Türk Bayrakları ile süslendi. Burada konuşma yapan Erdoğan, Çorum'un Cumhurbaşkanılğı seçimlerinde kendisine yüzde 64 oy verdiğini belirterek teşekkür etti. 16 Nisan'da referandum da evet oylarında rekor beklediğini ifade eden Erdoğan, "16 Nisan, demokrasi şölenimiz şimdiden mübarek olsun. Bu vesileyle bir müjdemi sizlerle paylaşmak istiyorum; İskilip, Alaca ve Osmancık İlçeleri'mize bu yıl, Dodurga, Mecitözü ve Oğuzlar İlçeleri'mize 2019 yılında doğalgaz veriyoruz. Çorum'un ilçelerini de doğalgazın rahatlığıyla tanıştırıyoruz. İsviçre'den Amerika'ya İtalya'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde Çorumlu kardeşlerimizin ürünleriyle karşılaşıyoruz. Çorum'un taleplerini çok iyi biliyorum. Hiçbir ilimize üvey evlat muamelesi yapmıyoruz. Bizim gözümüzde 81 vilayetimizin tamamı eşittir? diye konuştu.
ÇORUMUN KAHRAMAN EVLATLARI DESTAN YAZDI
Milletin gönlüne girmeden iktidarda kalınamayacağını dile getiren Erdoğan, 'Yoksa yaptığın iş sadece koltuğu işgal etmektir. Çorum şehit ve gaziler diyardır. İstiklal Savaşımızda en fazla şehit veren illerimizden olan Çorum'un 1510 istiklal madalyası var. Bugün de Çorumlu yiğitler, kim var denildiğinde ben varım diyerek öne çıkar. Milletin istikbali söz konusu olduğunda ilk safta onlar çarpışıyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Çorum'un kahraman evlatları destan yazdı. O gece 13 Çorumlu kardeşimiz darbeciler tarafından kalleşçe katledildi. Dostum Erol Olçok bunlardan biridir. Abdullah Tayyip işte bu yiğitlerden biridir' diye konuştu.
SEN NİYE KAÇIP GİTTİN?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında bir şeyler söylediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'FETÖ'nün gazetelerinde 'Türkiye'de darbe olsa tankın üzerine ilk defa ben çıkarım' diyordu. Bugün Sabah Gazetesini okudunuz değil mi? Bütün görüntülerde VIP'ten nasıl kaçtığını görüyorsunuz. Saat 23.15 kaçıyor. Ben de yaklaşık 03.30 gibi oradaydım. Şimdi o programda diyor ki; 'Sayın Cumhurbaşkanının koruma müdürleri haber verseydi ben kendilerini beklerdim' diyor. Ey Kılıçdaroğlu ben bütün milletime çağrıyı yaptım. Benim milletim meydanlara döküldü. Senin geldiğin havalimanında da onbinler vardı. Sen niye kaçıp gittin. Bakırköy Belediye Başkanının evine gideceğine vatandaşınla orada kalaydın ya. Neden kaçtın. Bu iş kürekle değil yürekle olur. 'Ben diyor açıklamalarımı yaptım darbeye karşıyım' diyor. 7 Ağustos Yenikapı'ya ben kendisini davet ettim. İlk başta olumsuz cevap geldi. Fakat o kadar sıkıştırdılar ki onu, son gün geliyorum dedi. Sonra açıklama yaptı. Ben Yenikapı ruhunu paylaşmıyorum dedi? diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Darbeciler, hainler sadece sizlerin kahraman evlatlarının kanına değil benim de yüreğimden canımdan bir parça kopardılar. Buradan bir kez daha bir hilal uğruna batan güneşlerimiz olan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim onları Peygamber efendimize komşu eylesin. Bu vesileyle bugün kutladığımız polis haftası nedeniyle polis teşkilatımızın tüm şehitlerine rahmet diliyorum. Şu anda teröristler kaçacak delik arıyorlar. Bizde kovalıyoruz. Sonuna kadar kovalayacağız' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' dediğini hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti:
'Kardeşlerim bunun bu yaptığı ilk değil. Çıkıp 80 milyondan özür dilemek yerine suç bastırmaya çalışıyor. Delikanlıca hatasını kabullenmek varken yeni hezeyanlara giriyor. Sen nasıl bir adamsın' İnsanda biraz yüz olur. İnsanda 249 şehide karşı saygı olur. İnsanın gece boyu sokaklarda tanklara göğsünü siper edenlere karşı saygı olur. Bak Tayyip Erdoğan vatandaşlarıyla birlikte F16'lar üzerimizden geçerken biz Yeşilköy'de oturduk operasyonu yönettik. Ertesi gün öğlene doğru bu iş bitirildi. 29 gün sabahlara kadar benim milletim meydanlardan kopmadı. Ana muhalefet partisinin görevi FETO'nun safsatalarına borozanlık yapmak mıdır? FETO'nun katillerini aklamak mıdır? Dürüst ol! 'Cumhurbaşkanı Başbakan darbe operasyonunu örtmeye çalışıyor' diyor. Şu anda tüm FETÖ'cüleri cezaevine atan kim? Bir hukuk süreci işliyor. Bundan sonrası yargıya ait. Sen bunları görmüyor musun? Biz karakterli insanlarız. Biz bu milletin faydası neyse onun için çalışacağız. Freni patlamış kamyon gibiler. Bir gün FETÖ'cü diğer gün bölücü örgütle arkadaşlık yapıyorlar.?
BEKLEDİM DENİZE DÖKERLER DİYE AMA GELEN OLMADI
"Bir insanın özü ne ise zihni de odur, kalbinde ne varsa kelamına da o yansır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
'Hazreti Mevlana'nın dediği gibi; testinin içinde ne varsa dışına da o sızıyor. Bunların içinde de millete düşmanlık var, Kin, nefret var. Onun için birisi FETO'nun avukatlığını yaparken diğeri 'Evet' diyenleri İzmir'de denize dökmekten bahsediyor. Dün İzmir'deydik, yüz binler Gündoğdu Meydanı'ndaydı. Bekledim, denize dökerler diye ama gelen giden olmadı. Neyi denize döküyorsun be' Haddini bil. Bunlar ne yazık ki terbiyeden muaf. Öbürü yine İzmir Milletvekili çıkıyor seçim otobüsünün üstünden oradaki insanımıza ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Bunu Hollandalı yapıyor. Atı, iti köpekleri ile beraber benim oradaki Trabzonlu vatandaşımın üzerine salıyor. ve onu orada ciddi manada yaralıyor. Ama sen burada bunu nasıl yapıyorsun. Sen 'Evet' diyenlere nasıl Yunan gözüyle bakıyorsun? Bunlar edep tarlasında hiç otlamamışlar.?
'Hayır' diyenlerin imam hatip okullarını kapatanlar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bunlar ayrımcılık yaptılar. İmam hatip okullarını bir tarafa koydular diğer okulları bir tarafa koydular. Biz ise tüm okullara sahip çıktık. Kimseye cebir zor kullanmadık. Ne oldu. Şu anda kardeş kardeş dolaşıyorlar. Devlet dairelerinde bir arada rahatlıkla başı örtü başı açık birada çalışıyor mu' Evet bu. 16 Nisan'dan sonra bu daha da güçlenecek. Kardeşlerim bu Hayır diyenler kim? İmralı, Kandil, Pensilvanya'daki FETÖ 'Hayır' diyor. Şimdi bnde diyorum ki söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Onlarla beraber aynı söyleşiyi paylaşanlar aynı onlar gibidir? diye konuştu.
Geçenlerde bir 'Hayır' çadırına uğradığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dedim ki neden hayır diyorsunuz' Bana dedi ki; 'Çağdaş bir Türkiye için hayır diyorum' dedi. Ben de kendisine şu anda çağdışı bir ülkede mi yaşıyoruz' dedim. Tam bulunduğumuz noktadan Yavuz Sultan Selim Köprüsü görünüyor. 'Bak' dedim 'Bu köprü dünyada ilk. Şimdi bu modern köprü hangi ülkenin? Türkiye'nin.' Oradan bir beyefendi geldi. Dedi ki; Tamam da bu köprünün adını neden Yavuz Sultan Selim koydun' dedi. 'Böyle bir Sultan'ın adını oraya koymaktan daha güzel ne olabilir' dedim. Bu köprü tüm insanlığın köprüsü. Bunu 80 milyon bu ülkede kullanarak yurt dışından gelenler de kullanacak. Sustu? diye konuştu.
18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini attıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
'Kardeşlerim 'Türkiye'ye yabancı sermayeye girmiyor' diyenlere cevap o köprü. Yüzde 50'si Türk firmalarının yüzde 50'si Koreli. Bu köprü başladı. Bütün bu olaylar ortada. Ama ben sağlıkta attığımız adımlar bunlar da ortada. Siyaset bir yarış, tartışma olmadan mücadele olmadan siyaset yapılmaz kabul ediyorum ama yalan olmasın. Dürüst olsun. Siyasi rekabet asla işbirliğine, müşterek çalışmaya mani değildir. Milli meselelerde çekişme didişme olmaz. Ülkenin istiklalini, milletin geleceğini ilgilendiren hususlarda siyasetçiden beklenen güç birliği yapmasıdır. Ülkenin önünü açacak bir yönetim modelinde uzlaşmakta böyle bir durumdur. 16 Nisan'da milletimizin takdirine sunulan anayasa değişikliği ülkenin geleceği ilgili bir reformdur. Tutturmuşlar tek adam! Ne tek adamı ya? Bakınız Gazi Mustafa Kemal CHP'nin genel başkanı iken aynı zamanda Cumhurbaşkanı'ydı, İnönü, aynı şekilde. Bu adam kendi partisinin geçmişini bilmiyor. Kaldı ki dünya bunun örnekleriyle dolu."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Benim gençlerime parlamentonun kapısını kapatmak istiyorlar. Niye rahatsız oluyorsun Kılıçdaroğlu' Yok efendim bir dönem milletvekili olacak sonra emekli maaşı alacak. Yok öyle bir şey yalan söyleme? Doğru ol, dürüst ol. Aynı zamanda efendim askerlik yapmayacaklar. Biraz daha ileri gitse diyecek ki kızlarımızı da askere alsınlar. Kardeşlerim bugün bedelli askerlik var mı? Bakın biz polislere askerliği kaldırdık. Polislikte milletvekilliği de kutsal görevler. Genç, dinamik bir parlamento ile Allah'ın izniyle dünya ile yarışa gireceğiz. Kardeşlerim 80 milyon Türkiye olarak haykıracağız. Ülkemizi bölmek isteyenlerin hevesini bir kez daha kursaklarına tıkayacağız. Bize parmak sallayanlara okkalı bir ders vereceğiz? dedi.
Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alandan ayrıldı.