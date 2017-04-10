Çorum Buluşması"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık hiç kimsenin millete rağmen iktidara gelemeyeceğini, sırtını faiz lobilerine, terör örgütlerine yaslayarak koltuk hayali kuramayacağını belirterek, "16 Nisan'dan itibaren artık 25 günlük, 35 günlük, iki aylık hükümetler dönemi bitiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık hiç kimsenin millete rağmen iktidara gelemeyeceğini, sırtını faiz lobilerine, terör örgütlerine yaslayarak koltuk hayali kuramayacağını belirterek, "16 Nisan'dan itibaren artık 25 günlük, 35 günlük, iki aylık hükümetler dönemi bitiyor. Ülkemizin önüne taptaze, yeni bir dönemin kapıları aralanıyor." dedi.
Erdoğan, "Evet platformu" tarafından Çorum Abide Meydanı'nda düzenlenen "Çorum Buluşması"nda yaptığı konuşmada, kalıcı istikrarı getirecek, son 14 yılın kazanımlarını garanti altına alacak bir yapıyı tesis ettiklerini söyledi.
Her 10 yılda bir darbe olan Türkiye'den bugünlere geldiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Sürekli kriz ve kaos üreten bu köhne sistemi milletimizin desteğiyle artık rafa kaldırıyoruz, çift başlılığı rafa kaldırıyoruz. Benim gençlerime parlamentonun kapısını kapatmak istiyorlar. Öyle demiyor mu? Biz de diyoruz ki 18,19, 20, 21, 22, 23, 24; bu gençlerimize parlamentoyu açalım. Dünyanın 59 ülkesinde bu yaş grupları parlamentoya giriyor, hatta hatta bakan da oluyor. O ülkelerde bu oluyor da benim gencim için niye olmasın? Kaldı ki erkeğiyle kızıyla hepsi girecek. Niye rahatsız oluyorsun Kılıçdaroğlu?
Neymiş, 'bir dönem milletvekilliği yapınca ondan sonra oturacak, bey bey emekli maaşını alacak.' Yok böyle bir şey, yalan söyleme. Milletvekili olduğu anda ikinci dönem milletvekili olamazsa, özlük hakkı ödenecek. ya çalıştığı yerden ödeyecekler veya kendisi ödeyecek primleri. O primleri ödemek suretiyle erkeklerde 65, bayanlarda 63 yaşında emeklilik hakkını kazanabilir, başka çaresi yok. Bu yol böyle; doğru ol, dürüst ol. 'Askerlik yapmayacaklar.' Biraz daha ileri gitse diyecek ki 'İlla kızlarımızı da askere alsınlar.' Der ha der. Bugün bedelli askerlik var mı? Var. Milletvekilliği sıradan bir olay mı? Yapmasalar ne olacak? Adeta asker."
"Milletvekilliği de aynı şekilde kutsal bir görev"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, polislere askerliği kaldırdıklarını belirterek, "Niye? Polislik de askerlik kadar kutsal bir görev, milletvekilliği de aynı şekilde kutsal bir görev. Bu, milletvekilliğinin kutsiyetini ortadan kaldırıyor. Niye hafife alıyoruz? Kaldı ki 25-30 yaş grubu arasında parlamentoda beş kişi var. Şimdi kaç kişi gelecek? Bütün Parlamento 18-20 yaş arası gençlerle mi dolacak? Böyle bir şey de yok. Burada dinamizm, tecrübe birleşecek. Genç, dinamik ve tecrübeli bir parlamento ile Allah'ın izniyle dünya ile yarışa gireceğiz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hazır mıyız 16 Nisan'a, gereken dersi vermeye hazır mıyız? Hafta sonuna bir şey kalmadı, kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" sorusuna, alandakiler "evet" yanıtını verdi.
Recep Tayyip Erdoğan, senelerdir ülkenin ayağına pranga olmuş, gelişmesini ve büyümesini engellemiş bir düzen yerine çok daha demokratik bir model kurduklarını söyledi.
Artık hiç kimsenin millete rağmen iktidara gelemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Hiç kimse sırtını faiz lobilerine, terör örgütlerine yaslayarak koltuk hayali kuramayacak. İktidar olmak isteyen herkes icazeti sadece halktan alacak halktan." diye konuştu.
"Güvenoyunun sahibi millet"
Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde gensoru ve güvenoyu olmayacağını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Güvenoyunun sahibi kim? Millet. Beş senede bir. Diyor ki 'Parlamentoyu feshedecek'. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi yok. 'Bir gece yatıp ertesi gün kalktığınızda muhtarlıkların kapatıldığını görürsünüz' diyor. ya Kılıçdaroğlu, bir defa anayasa nedir, yasa nedir, kararname nedir bunu bilmiyorsun, önce bunu öğren. Cumhurbaşkanının kanun çıkarma yetkisi yok. Cumhurbaşkanı sadece kararname çıkarabilir. O da anayasa veya yasalardaki boşluklardan dolayı eğer bir kararname çıkarma durumu olursa bu kararnameyi çıkarır.
Kararname muhtarlıklar, belediyeler için geçerli değildir. Anayasa ve yasal teminat altındadır belediyeler ve muhtarlıklar. Bir kararname çıkardı cumhurbaşkanı. Eğer bu kararnameyi parlamento reddediyorsa, bu kararnamenin de hükmü yoktur. Bu da var. Şu anda cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten Yüce Divana gider ama yeni dönemde kişisel suçlardan dolayı da gerekli çoğunluk sağlanırsa cumhurbaşkanı yine Yüce Divana gönderilebilir. Böyle bir dönem başlıyor. Bunları niye anlatmıyorsun, söylesene. Ülkeyi yönetmek isteyenler gidecek milleti ikna edecek. Ne kadar oy alacak, yüzde 50+1. 16 Nisan'dan itibaren artık 25 günlük, 35 günlük, iki aylık hükümetler dönemi bitiyor. Ülkemizin önüne taptaze, yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Bu tarihi reformun önemini içimizdeki bazı gafiller anlamayabilir ama birileri durumun çok iyi farkında, tüm güçleri ve maşaları ile üzerimize geliyorlar."
"Kapılarını 'evet' diyenlerin üzerlerine çarparak..."
Bazı Batılı ülkelerin terör örgütlerini destekleyerek Türkiye'nin üzerine geldiğini kaydeden Erdoğan, "Kapılarını 'evet' diyenlerin üzerlerine çarparak üzerimize geliyorlar. Batı, manşetlerinden, devlet televizyonlarından açıkça 'hayır' çağrısı yaparak üzerimize geliyor. Irkçılıkla polis şiddeti ile devlet terörü ile üzerimize geliyor. Bizi ve milletimizi bu şekilde yıldıramayınca, bu sefer ülkemizi açıktan tehdide başladılar. Bunlara en güzel cevabı yurt dışındaki kardeşlerim pazar günü sandıklar açıldığında verecek." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında oy verme işleminin sona erdiğini, oy vermenin geçen oylamayı ikiye katladığını söyledi. Çorum'un yurt dışında on binlerce evladı olduğunu bildiklerini dile getiren Erdoğan, "Bu kardeşlerimiz demokrasiden, hukuktan, vakarlarından asla taviz vermeden gittiler oylarını kullandılar ve ülkemize sahip çıktılar. Bütün Avrupa ülkelerine insanlık ve demokrasi dersi verdiler." dedi.
"80 milyon Türkiye olarak, çok güçlü bir oy oranıyla bu kez biz haykıracağız. Milletimizi boğmak isteyenlerin, devletimizi bölmek isteyenlerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. Bize parmak sallayanlara okkalı bir ders vereceğiz." diyen Erdoğan, rekor düzeyde oy beklediğini ifade etti.
Recep Tayyip Erdoğan, "Çorum'un evetle sandıkları patlatmasını bekliyorum." diye konuştu.
Sağlık, emniyet, adalet ve eğitimde çok büyük reformlar gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Eğitimde hiçbir dönemde görülmeyenleri bu dönemde gördük mü? Okullarda sıraların üzerinde kitaplar, bunların hepsini gördük değil mi? Sağlıkta reformu gördük mü? İsteyen istediği hastaneye gidiyor mu? İlaçlarımızı istediğimizi eczaneden alıyor muyuz? Sayın Kılıçdaroğlu bir zamanlar SSK'nın başında idi değil mi?" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın Genel Müdürü olduğu dönemi kastederek, "O hali gördünüz değil mi, ne rezaletti? Şimdi de utanmadan, sıkılmadan çıkıyor, şöyle böyle diyor. Sen bu işleri bilmiyorsun. Kasetle geldin bu işe, kasetle gideceksin, daha fazla kalamazsın." dedi.
Erdoğan'ın, "Çorum tek millet için evet diyor mu? Tek bayrak için evet diyor mu? Tek vatan için evet diyor mu? Tek devlet için evet diyor mu?" sözlerine alandakiler, "Evet" karşılığını verdi. Alandaki kalabalık, Erdoğan'ın, "Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini de hep bir ağızdan tekrarladı.
Alandakiler, Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Çorum'u hatırlatıyor." sözlerini de tekrarladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorumlulara, "Pazar akşamı Çorum'u takip edeceğim, bakalım yüzde kaçla evetler sandığı patlatıyor." şeklinde seslendi.
Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından beraberindekilerle alandaki vatandaşlara satranç takımı dağıttı.
Abide Meydanı'na, dev Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın posterleri asıldı.
Alanda, üzerinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit edilen Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip ve darbe girişiminde şehit edilen Çorumlu vatandaşların fotoğraflarının bulunduğu, "Milletimiz size minnettar" yazılı dev pankart yer aldı.
Alanda, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Güçlü Türkiye'nin lideri, mazlumların umudu Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyanın merkezine hoşgeldiniz" yazılı pankart dikkati çekti.
Erdoğan, konuşması boyunca boynunda Çorum Belediyespor atkısı taktı.
Programa, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile milletvekilleri ve diğer yetkililer de katıldı.
(Bitti)