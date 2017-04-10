Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anayasa değişikliği kökleri çok eskiye giden bir millet, bir memleket projesidir. Tarihimize baktığımızda merhum Özal'dan Erbakan'a, Demirel'den Türkeş'e, Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderler, Türkiye'de kalıcı istikrarın anahtarını başkanlık sisteminde görmüşlerdir. Çünkü onlar da sağlam ağaca kurt yürümeyeceğini biliyorlardı." dedi.



Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından Çorum Abide Meydanı'nda düzenlenen "Çorum Buluşması"nda halka hitap etti. Türkiye'de önemli proje ve hizmetlere imza atıldığını belirten Erdoğan, bunların modern Türkiye'nin göstergesi olduğunu söyledi.



Türkiye'de dünyanın bir numaralı havalimanının yapıldığını hatırlatan Erdoğan, bu havalimanının 2023 yılında yıllık yolcu kapasitesinin 200 milyon olmasının öngörüldüğünü aktardı.



Erdoğan, şöyle konuştu:



"Önümüzdeki yılın sonuna doğru da inşallah yolcu kapasitesi 90 milyonla başlayacak. Böyle modern bir havalimanına sahip oluyoruz. Bu, modern Türkiye'nin ayak sesleri. Avrupa'yı rahatsız eden bu. 'Bu Türkiye'ye ne oluyor' diyorlar. 'Battı, bitti' dedikleri dönemde AB'nin büyümesi 1,5, Türkiye'nin büyümesi 2,9. Bu da bunları rahatsız ediyor. 18 Mart'ta 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. 'Türkiye'ye yabancı sermaye girmiyor' diyenlere cevap o köprü. Maliyeti yaklaşık, eski rakamla, 11 katrilyon. ve yüzde 50'si Türk firmalarının, yüzde 50'si Kore. Şimdi bu köprü başladı. Avrupa ve Asya'yı oradan da birbirine bağlayacağız. Bütün bu olaylar ortada."



Türkiye'nin son yıllarda geldiği noktanın ve atılan adımların önemine dikkati çeken Erdoğan, ancak siyasetin bir yarış olduğunu ifade etti.



Tartışma ve mücadelenin siyasetin ana unsurlarından olduğunu belirten Erdoğan, "Ama yalan olmasın. Dürüst olsun." değerlendirmesinde bulundu.



-"Siyasi rekabet, iş birliğine mani değildir"



Erdoğan, siyasetin, milletin menfaatleri doğrultusunda yapılması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Milletin menfaatleri söz konusu olduğunda, tüm farklılıkları bir tarafa koyarak uzlaşmayı, ortak hareket etmeyi gerektiriyor. Siyasi rekabet asla iş birliğine, müşterek çalışmaya mani değildir. Bilhassa milli meselelerde kavga olmaz, rekabet, çekişme, didişme olmaz. Ülkenin istiklalini, milletin geleceğini ilgilendiren hususlarda siyasetçiden beklenen güç birliği yapmasıdır. Bu konularda aslolan beraberliktir, dayanışmadır, kenetlenmedir. Terörle mücadele böyle bir meseledir. Darbe teşebbüsüne direnmek, milletin emanetine sahip çıkmak böyle bir konudur. Ülkenin önünü açacak bir yönetim modelinde uzlaşmak da böyledir. Biz isterdik ki parlamentodaki tüm partiler bir olsunlar, beraber olsunlar. Ama olmadı. 16 Nisan'da milletin takdirine sunulacak anayasa değişikliği, asla bir şahsın veya partinin projesi değildir. Bu ülkenin geleceği ile ilgili bir reformdur."



-"Tutturmuşlar bir 'tek adam.' Ne alakası var?"



Anayasa değişikliğine yönelik eleştirilere de değinen Erdoğan, "Tuturmuşlar bir 'tek adam, tek adam, tek adam.' Ne tek adamı? Ne alakası var?" ifadesini kullandı.



Alanda bulunanlara, "Diyor ki 'Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı.' Gazi Mustafa Kemal CHP'nin genel başkanıyken aynı zamanda cumhurbaşkanı mıydı? İnönü, CHP'nin genel başkanıyken aynı zamanda cumhurbaşkanı mıydı?" diye soran ve "Evet" yanıtını alan Erdoğan, "Bu adam kendi partisinin geçmişini bilmiyor." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada, devlet başkanlarının aynı zamanda partisinin lideri konumunda olduğu yönetim modellerinin pek çok örneği bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Örneğin Amerika'da Obama, şu anda Trump partisinin doğal lideridir. Rusya öyle. Latin Amerika ülkeleri öyle. Ama bunların dünyada ne oluyor, bitiyor haberleri yok. Kaldı ki onu da geç; başbakanlar partinin genel başkanı değil mi? Aynı zamanda yürütmenin de başında değil mi? O olunca tarafsız mı oluyor? Hizmeti yapmaksa ha başbakan olarak yaparsın, ha cumhurbaşkanı olarak yaparsın. Mesele yok. Dert başka. Bundan sonra bu ülkeyi bölemeyeceklerinden dolayı rahatsız oluyorlar."



- "AK Parti ve MHP milletvekilleri ellerini taşın altına koydular"



Erdoğan, anayasa değişiklik teklifinin hazırlanmasında AK Parti ile MHP'nin ortak rol aldığını, ellerini taşın altına koyduklarını söyledi.



Ülkenin huzurunu siyasi kavgalarının önüne koyan AK Parti ve MHP milletvekillerine teşekkür eden ve "Şimdi sıra sizde. Burada da AK Parti'ye, MHP'ye, BBP'ye, Saadet Partisine, CHP'ye gönül veren kardeşlerim el ele verin, beraber olun." diyen Erdoğan, alandakilere, "Bu reformu sandıkları patlatarak çıkarmaya var mıyız?" sorusunu yöneltti.



Alandakilerin "Evet" yanıtı üzerine Erdoğan, "Bu anayasa değişikliği kökleri çok eskiye giden bir millet, bir memleket projesidir. Tarihimize baktığımızda merhum Özal'dan Erbakan'a, Demirel'den Türkeş'e, Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderler, Türkiye'de kalıcı istikrarın anahtarını başkanlık sisteminde görmüşlerdir. Çünkü onlar da sağlam ağaca kurt yürümeyeceğini biliyorlardı. Bunun için başkanlık sistemini savunmuşlardır." şeklinde konuştu.



(Sürecek)