Çorum Buluşması"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat çıkmış utanmadan, zerre kadar yüzü kızarmadan, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyor. Tabii bütün bu tepkiler karşısında da bu sefer geri adım atıyor. 'Ben bunu ilk defa söylemiyorum' diyerek güya kendini savunuyor. Şecaat arzederken sirkatin söylüyor. Çıkıp 80 milyondan özür dilemek yerine maalesef suç bastırmaya çalışıyor." dedi.



"Evet Platformu" tarafından Abide Meydanı'nda düzenlenen "Çorum Buluşmasında" konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce FETÖ'nün gazetelerinde, "Türkiye'de darbe olursa tankın üzerine ilk defa ben çıkarım" dediğini anımsatarak, "Bugün gazeteleri okudunuz mu? Sabah Gazetesini, Takvim'i filan gördünüz değil mi? Televizyonda, A Haber'de gördünüz değil mi? Bütün görüntüler VİP'den nasıl kaçtığını gösteriyor. Saat 23.15 kaçıyor. Ben de yaklaşık 03.30 gibi Yeşilköy'e iniyorum." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon kanalında, "Sayın Cumhurbaşkanının koruma müdürleri haber verseydi ben havalimanında kendilerini beklerdim" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu, ben tüm milletime çağrıyı yaptım ve milletimi meydanlara davet ettim. Benim milletim, 10 binler, 100 binler meydanlara döküldü. Senin geldiğin havalimanında da o akşam 10 binler vardı. Sen niye kaçıp gittin? Bakırköy Belediye Başkanının evine gideceğine sen de orada vatandaşınla beraber olsaydın ya niye kaçtın gittin? Bu iş yürek ister, yürek. Bu iş kürekle olmaz, yürekle olur. 'ben açıklamalarımı yaptım. Darbeye karşıyım dedim' diyor. İyi ki dedin. Kapının arkasından darbeye karşıyım demiş. Ne olur desen. Sen orada vatandaşınla beraber olacaktın. Öyle kaçıp gitmeyecektin." ifadelerini kullandı.



7 Ağustos'ta Yenikapı'ya Kılıçdaroğlu'nu davet ettiğini fakat kendilerine olumsuz cevap geldiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Sonradan o kadar sıkıştırdılar ki kendisini son gün, cuma günü 'evet' dedi ve cumartesi öyle geldi. Hani Yenikapı Ruhu diyoruz ya, sonradan açıklamalar yaptı; 'Ben, Yenikapı Ruhu'nu paylaşmıyorum' dedi. Niye? Çünkü senin dünyanda böyle bir ruh yok ki. Böyle bir birlik, beraberlik, dayanışma ruhu yok ki. İşte bu ruh burada. Şu anda Çorum Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abhazası'yla biriz beraberiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz. Bir sıkıntı var mı?



Darbeciler, hainler sadece sizlerin kahraman evlatlarının kanına girmediler, benim de yüreğimden, canımdan birer parça kopardılar. İstiklal şairimiz (Mehmet) Akif ne diyor? 'Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar. O, rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor'. Buradan bir kez daha bir hilal uğruna batan güneşlerimiz olan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim onları, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Peygamber Efendimize komşu eylesin diye dua ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve tüm Çorumlu kardeşlerime Mevla'dan sabrıcemil niyaz ediyorum."



Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünün tüm emniyet mensuplarına hayırlı olmasını ve polis teşkilatının tüm şehitlerine rahmet, gazilere şifalar diledi. Erdoğan, polis haftasının, ülke ve millet olarak polislere olan şükran duygularının ifade edilmesine vesile olduğunu belirterek, "Mahallemizin asayişinin sağlanmasından, dağlarda terörle mücadeleye kadar ülkemizin ve milletimizin huzuru, güvenliği, bekası için gece gündüz vazife başında olan emniyet teşkilatı mensuplarımızın, polis haftalarını tebrik ediyorum." dedi.



"Şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yok"



Şu anda Tendürek Dağları, Cudi, Gabar, Bestler Deresi'nde silahlı kuvvetlerin mensuplarının, polis ve korucuların hep birlikte teröristlerin inlerine girdiğini ifade eden Erdoğan, "Onlar, o inleri çökerttiler. Her geçen gün teröristler, kaçacak delik arıyorlar ama biz de ne yapıyoruz? Kovalıyoruz. Sonuna kadar bunları kovalayacağız. Bu ülkenin huzuru, refahı için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.



Alanda bulunanların "İdam" sloganı atması üzerine Erdoğan, 16 Nisan'ın bunun için bir dönüm noktası olduğunun kaydetti. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, 'ben idama evet diyorum' diyor. Sayın (Devlet) Bahçeli'nin, zaten bu konuda kararı kesin, açıkladı. Sayın (Binali) Yıldırım'ın kanaatini de biliyorum, o da kesin. Parlamentodan bu karar bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Tereddüt etmem. Çünkü şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yok. Gereğini yaparız." dedi.



Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ana muhalefetin başındaki zat çıkmış utanmadan, zerre kadar yüzü kızarmadan, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyor. Tabii bütün bu tepkiler karşısında da bu sefer geri adım atıyor. 'Ben bunu ilk defa söylemiyorum' diyerek güya kendini savunuyor. Şecaat arzederken sirkatin söylüyor. Bunun yaptığı tabii ilk defa değildir. Çıkıp 80 milyondan özür dilemek yerine maalesef suç bastırmaya çalışıyor. Delikanlıca hatasını kabullenmek varken yeni hezeyanların, yeni yalanların peşine takılıyor. Bu zat, resmen milletimizle eğleşiyor.



Sen nasıl bir adamsın? İnsanda biraz yüz olur. 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyan bu millete karşı birazcık mesuliyet olur. İnsanda o gece gözünü kırpmadan ölüme koşan 249 şehide, 2 bin 193 gaziye karşı saygı olur. İnsanın gece boyu sokaklarda göğsünü tanka karşı siper eden milyonlara karşı vefası olur. Ha sen kaçtın kurtuldun. Ey Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan, tüm ailesi, arkadaşları, tüm vatandaşlarıyla birlikte Yeşilköy Havalimanı'nda F-16'lar, helikopterler üzerimizden geçerken, biz operasyonu yönettik. Ertesi gün öğleye doğru hamdolsun bu iş bitirildi ve 29 gün sabahlara kadar benim milletim meydanlardan koptu mu? Kopmadı. 29 gün devam etti."



(Sürecek)