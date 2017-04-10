Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizde Alevi, Sünni ayrımı yok. Bizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza ayrımı yok. Bizde 80 milyon aynı. Çünkü biz yaradılanı, Yaradan'dan ötürü seviyoruz ey Kemal. Bizim farkımız bu." dedi.



Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından Abide Meydanı'nda düzenlenen "Çorum Buluşması"nda vatandaşlara hitap etti.



Hiçbir şehre üvey evlat muamelesi yapmadıklarını, İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, İzmir'e yatırım yaparken Çorum, Yozgat, Amasya'yı ihmal etmediklerini belirten Erdoğan, 81 ilin tamamının gözlerinde eşit, denk olduğunu vurguladı.



Erdoğan, dili, bölgesi, etnik kimliği ne olursa olsun 80 milyonun tamamına aynı nazarla baktıklarına işaret ederek, "Bizde Alevi, Sünni ayrımı yok. Bizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza ayrımı yok. Bizde 80 milyon aynı. Çünkü biz yaradılanı, Yaradan'dan ötürü seviyoruz ey Kemal. Bizim farkımız bu. Biz şu 14 yılda yaptığımız yatırımlarda, hiçbir zaman 'şurada hangi partili var', 'burada hangi partili var' demedik, hepsine bu milletin ferdi olarak muamelemizi yaptık." diye konuştu.



"Yol arkadaşım, kardeşim, gönüldaşım Erol Olçok"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'a eğitimde bin 280 yeni derslik, 3 bin 172 kapasiteli yükseköğrenim yurdu, 10 sağlık tesisi kazandıklarını, Hitit Üniversitesini açtıklarını, sağlıkta altyapıyı tamamen yenilediklerini bildirdi.



Yol arkadaşı, kardeşi, gönüldaşı Erol Olçok adını taşıyan 800 yataklı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesiyle birlikte 4 sağlık yatırımının inşasının devam ettiğini belirten Erdoğan, bu örnek hastanenin yapımını çok kısa zamanda tamamlayacaklarını kaydetti.



Erdoğan, alanda bulunanları, Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip ile bütün şehitlerin ruhu için Fatiha okumaya davet etti.



TOKİ kanalıyla Çorum'da 4 bin 687 konut uygulaması başlattıklarını dile getiren Erdoğan, geldiklerinde 59 kilometre olan bölünmüş yolu, 319 kilometreye çıkardıklarını dile getirdi.



Ulaştırma alanında 6 projenin yapımının devam ettiğini, bunlardan Çorum-Laçin-Osmancık devlet yolunun 2020'de, İskilip-Çankırı yolunun gelecek yıl biteceğini ifade eden Erdoğan, Samsun- Amasya- Çorum- Kırıkkale hızlı tren projesinin çalışmalarının üç kesim halinde sürdüğünü, hattın proje çalışmalarının gelecek yılın sonunda tamamlanacağını bildirdi.



"İşte o zaman devlet adamı olursun"



Çorum'u da kapsayan Orta Anadolu Gelişim Projesi'ne de değinen Erdoğan, "Su ve sulama alanında bölgeye 455 tesis yapılacak. Son 14 yılda Çorumlu çiftçi kardeşlerimize, toplamda 1 katrilyonu aşkın tarımsal destek verdik. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz: Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. Bunu çok iyi biliyoruz. Emek, zahmet olmadan nimet olmaz. Milletin gönlüne girmeden, ona hizmet etmeden iktidarda kalınmaz. Garip gurabanın dertleriyle dertlenirsen, yetimin başını okşarsan, fanilerimizin duasını alırsan, işte o zaman devlet adamı olursun. Yoksa, yaptığın iş sadece koltuğu işgal etmektir. İnşallah sizler bizi desteklediğiniz sürece, biz de sizin için hizmetkar olmaya devam ettiğimiz sürece ter dökmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin yıllık tarihiyle Hitit, Selçuklu, Osmanlı medeniyetinin gözbebeği olan Çorum'un yüzyıllar boyunca alimleri, arifleri, nice hak aşıklarını yetiştirdiğini söyledi. Çorum'un İskilipli Atıf Hoca'nın şehri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sizler Sultan Fatih'in hocası Akşemsettin Hazretlerinin, Şeyhülissam Ebussuud Efendi'nin, Koyun Baba'nın torunlarısınız." diye seslendi.



Şehit ve gaziler diyarı Çorum'un, Çanakkale, Sarıkamış, Yemen'de, vatan uğruna körpe fidanlarını, gencecik yavrularını feda ettiğini belirten Erdoğan, Çorum'un bin 510 İstiklal Madalyası bulunduğunu söyledi.



"13 Çorumlu şehit düştü"



Erdoğan, dün olduğu gibi bugün de Çorumlu yiğitlerin, "Vatan savunması için kim var" denildiğinde, sağına soluna bakmadan "Ben varım" diyerek öne atıldığını kaydetti. Erdoğan, milletin istiklal ve istikbali söz konusu olduğunda, ilk safta yine onların çarpıştığını, Çorum'un terörle mücadele operasyonlarında sadece son 2 yılda 20 şehit verdiğini dile getirdi.



15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında, Çorum'un kahraman evlatlarının kanlarıyla destan yazdığını dile getiren Erdoğan, "15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere sokakları, meydanları, kışlaları dar edenler, yine bu toprakların yani sizlerin akrabaları, çocuklarıydı. O gece 13 Çorumlu kardeşimiz darbeciler tarafından kalleşçe katledildi, şehit edildi. 'Bu vatan bizim kimse bizden alamaz' diyerek öne atılan, yol, dava arkadaşım, dostum Erol Olçok bunlardan biridir. Evde kalması için yapılan ısrarlara aldırmadan, 'Sen nereye ben oraya diyerek' babasıyla beraber daha 16 yaşında şahadete yürüyen Abdullah Tayyip, işte bu yiğitlerden biridir." diye konuştu.



(Sürecek)