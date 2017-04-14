Çorum Belediyespor - Kızılcabölükspor: 0-0
STAT: Dr. Turhan KılıçcıoğluHAKEMLER: Murat Erdoğan (xxx) Hulusi Akırşan (xxx) Abdullah Melih Karaduman (xxx)ÇORUM BELEDİYESPOR: Sercan(xxx), Yakup Kayış (xx), Sebahattin (x) Dk.46 Selim x), Yakup Alkan (x) Dk. 46 Salim (x), Yeldar (xx), Mertcan (x) Dk.
STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xxx) Hulusi Akırşan (xxx) Abdullah Melih Karaduman (xxx)
ÇORUM BELEDİYESPOR: Sercan(xxx), Yakup Kayış (xx), Sebahattin (x) Dk.46 Selim x), Yakup Alkan (x) Dk. 46 Salim (x), Yeldar (xx), Mertcan (x) Dk. Burak Gündoğdu 77 xx), Hüseyin (x), Tahir (x), Akın (x), Emrullah (x), Ali Kemal (x)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx), Semih (xx), Tayfun (xx), Hüseyin (x) Dk.77 Reha (x), Mustafa (xxx), Serkan (x) (Dk.46 Ali (xx), Canberk (x), (Dk. 68 Fatih (x), Taygun (xxx), Emir Can (xxx), Kerim (xx), Ramazan (xx)
SARI KARTLAR: Ali Kemal (Çorum Belediye), Tayfun, Taygun, Emir Can (Kızılcabölükspor)
Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Çorum Belediyespor, 34'ncü hafta maçında konuk ettiği Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor'la golsüz berabere kaldı.
25'nci dakikada Çorum Belediyespor'un kazandığı serbest vuruşu ceza yayının solundaki boşluktan Yakup Alkan kullandı, kaleci Bahadır sağına gelen topu kornere çeldi.
47'nci dakikada soldan gelişen Çorum Belediyespor atağında, ceza sahasına giren Yeldar'ın sert şutu yan ağlarda kaldı.
56'ncı dakikada Kızılcabölükspor atağında, Mustafa'nın pasına hareketlenen Emircan'ın sert şutu auto çıktı.
71'nci dakikada Çorum Belediyesporlu Yakup'un pasında topla buluşan Yeldar'ın şutu direkten döndü.
86'ncı dakikada sağdan ceza sahasına giren Kızılcabölüksporlu Semih'in sert şutunu kaleci Sercan son anda kurtardı.
Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
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