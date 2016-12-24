Çorum Belediyespor'da Gürses Kılıç Dönemi

Spor Toto 3. Lig 1. grup takımlarından Çorum Belediyespor Teknik Direktör Gürses Kılıç'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Ligin 16. haftasındaki Kızılcabölükspor maçının ardından Teknik Direktör Serdar Bozkurt ile yollarını ayıran Çorum Belediyespor yönetimi, daha önce de Çorumspor'u çalıştıran Teknik Direktör Gürses Kılıç ile yaptığı görüşmenin ardından 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüp binasındaki törende konuşan Başkan Yardımcısı Ömer Balaban, anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.



Kılıç da tekrar Çorum'da tekrar görev yapmaktan mutluluk duyacağını belirterek, sezon sonunda şampiyon olmak için çok çalışacaklarını söyledi.