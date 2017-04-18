Çorum Belediyesinin Kültür Gezileri

Çorum Belediyesinin düzenleyeceği kültür gezilerinde 15 bin kişinin ücretsiz olarak Çanakkale, Konya ve Nevşehir'e götürüleceği bildirildi.



Belediye Başkanı Muzaffer Külcü yaptığı yazılı açıklamada, 2011 yılında başlattıkları kültür gezileriyle yaklaşık 21 bin kişiyi Çanakkale'ye götürdüklerini belirterek, gezilerin bu yıl da devam edeceğini kaydetti.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yılın ilk gezisinin 19 Nisan'da başlayacağını dile getiren Külcü, "Düzenlediğimiz ankette vatandaşlarımız, Çanakkale, Konya ve Nevşehir'deki Hacıbektaş'ı görmek istediklerini belirtmişti. Yaptığımız planlama doğrultusunda bu yıl 10 bin hemşehrimiz Çanakkale'yi, 3 bin hemşehrimiz Konya'yı, 2 bin hemşehrimiz de Hacıbektaş'ı gezecek. Toplan 15 bin kişi bu sene kültür gezilerimizden yararlanacak." ifadelerini kullandı.



Külcü, kültür gezilerinde, önceki gezilere katılmayan vatandaşlara öncelik verileceğini kaydetti.