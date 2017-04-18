Çorum'a şehit ateşi düştü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düşen helikopterde şehit olan J. Ast. Kd. Çvş. Yavuz Selim Karaman'ın Çorumlu olduğu öğrenildi ÇORUM - Tunceli'nin Ovacık Haberleri'>Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düşen helikopterde şehit olan J. Ast. Kd. Çvş. Yavuz Selim Karaman'ın Çorum'un Sungurlu ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bu sabah saat 11.40 civarında düşen helikopterin enkazına ulaşıldı. Helikopterdeki 7 polis, bir hakim, bir asker ve 3 askeri personelin şehit olduğu bildirildi.

Şehitlerden Tunceli Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığından görevli J. Ast. Kd. Çvş. Yavuz Selim Karaman'ın Çorumlu olduğu öğrenildi. Karaman'ın şehadet haberi İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan ve diğer protokol üyeleri şehidin Akçakent Mahallesi'nde TOKİ evlerinde yaşayan baba Hasan ve anne Mine Karaman'a verildi.

Şehidin akrabaları, yakınları ve komşuları acı haber üzerine eve gelirken şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin akrabaları gözyaşlarına hakim olamazken, yakınlarınca teselli edilmeye çalışıldı. İki kardeşi bulunan şehit Karaman'ın, bekar olduğu öğrenildi.