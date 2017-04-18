Çorum'a Şehit Ateşi Düştü

Çorum'a şehit ateşi düştü(Tür: Yurt)

Çorum'a şehit ateşi düştü

(Tür: Yurt)

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Çorum, Şehit, Ateş