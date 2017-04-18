Çorum'a Şehit Ateşi Düştü

Tunceli'nin Ovacık Haberleri'>Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düşen helikopterde şehit olan Astsubay Yavuz Selim Karaman'ın Çorum'un Sungurlu ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.



Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bu sabah saat 11.40 civarında düşen helikopterin enkazına ulaşıldı. Helikopterdeki 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 askeri personelin şehit olduğu bildirildi.



Şehitlerden Tunceli Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığından görevli Astsubay Yavuz Selim Karaman'ın Çorumlu olduğu öğrenildi. Karaman'ın şehadet haberi İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan ve diğer protokol üyeleri şehidin Akçakent Mahallesi'nde TOKİ evlerinde yaşayan baba Hasan ve anne Mine Karaman'a verildi.



Şehidin akrabaları, yakınları ve komşuları acı haber üzerine eve gelirken şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin akrabaları gözyaşlarına hakim olamazken, yakınlarınca teselli edilmeye çalışıldı. İki kardeşi bulunan şehit Karaman'ın, bekar olduğu öğrenildi.



Öte yandan 5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen şehidin cenazesinin, yarın Tunceli'deki askeri törenin ardından Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. - ÇORUM