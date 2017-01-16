Çorum'a Bilim ve İnovasyon Merkezi Kurulacak

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle bilim ve inovasyon merkezi kurulacağı bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, yaptığı yazılı açıklamada, aynı işler yapıldığı sürece aynı sonuçların alınmaya devam edeceğini, bu yüzden farklı bakış açıları ve yeni yaklaşımlar geliştirmek için çalışma yaptıklarını belirtti.



Bu kapsamda Çorum'da öğrencilerin teknolojiyi daha yakından tanıması amacıyla bilim ve inovasyon merkezi kurulması için proje hazırladıklarını dile getiren Büyük, şunları kaydetti:



"Robotik yazılım ve donanım, sensör kullanımı, CNC programlama, PIC programlama, açık kaynak kodlu robotik yazılımlar, android yazılım, internet ile nesnelerin haberleşmesi gibi gelişmiş eğitimleri alarak bölgesel teknolojik gelişmeye katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Nitelikli bir eğitim alanı ile ülke çapında iyi uygulama örneği oluşturmak, ülke ekonomisi ve gelişmişliğine destek vererek, 2023 hedeflerini yakalama sürecinde, bu proje ilimize çok büyük katkılar sağlayacaktır."



Büyük, projenin hayata geçirilmesi için OKA ile protokol imzalandığını sözlerine ekledi.