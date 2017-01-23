Çorlu Uyuşturucuyla Mücadele

Çorlu'da, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 50 gram esrar ile 22 gram kokain ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumunda şüphelendikleri 2 kişi üzerinde arama yaptı.



Aramalarda 50 gram esrar ile 22 gram kokain ele geçiren polis ekipleri, şüpheliler T.V. ve H.K'yi gözaltına aldı.