Çorlu'da, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 50 gram esrar ile 22 gram kokain ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumunda şüphelendikleri 2 kişi üzerinde arama yaptı.
Aramalarda 50 gram esrar ile 22 gram kokain ele geçiren polis ekipleri, şüpheliler T.V. ve H.K'yi gözaltına aldı.
Çorlu Uyuşturucuyla Mücadele
Çorlu'da, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 50 gram esrar ile 22 gram kokain ele geçirildi.
Çorlu'da, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 50 gram esrar ile 22 gram kokain ele geçirildi.
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