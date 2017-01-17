Çorlu Tso'dan Marmaraereğlisi Kaymakamı Zehin'e Ziyaret

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Enis Sülün, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin'i ziyaret etti.



Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Sülün, Marmaraereğlisi'nde yeni göreve başlayan Zehin'e görevinde başarılar diledi.



Çorlu TSO'nun faaliyetleri ve bölgenin sosyo ekonomik yapısına ilişkin Zehin'e bilgi veren Sülün, oda olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.



Ziyaretten dolayı son derece mutlu olduğunu ifade eden Kaymakam Zehin ise şunları söyledi:



"Bölgemiz, ticaret ve sanayi bakımından son derece önemli bir konuma sahip. Hep birlikte ekip ruhuyla bölgemize güzel hizmetler vereceğiz. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması yolunda birlikte hareket ederek başarılı olacağımıza inanıyorum."