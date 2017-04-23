Çorlu Tso Başkanı Sülün Vefat Etti

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Başkanı Enis Sülün, vefat etti.



Sabaha karşı evinde fenalaşan Sülün, kendi aracıyla Çorlu'daki özel bir hastaneye geldi.



Sülün'ün, geçirdiği gribal enfeksiyona bağlı kullandığı ilaçların ciğerlerinde ödem oluşturduğunu ifade eden doktorlar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini bildirdi.



Sülün'ün, cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Marmaraereğlisi Cedit Alipaşa Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Marmaraereğlisi aile kabristanına defnedileceği kaydedildi.