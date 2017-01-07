Çorlu Kaymakamı Kılıç Açıklaması

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, "Çorlu'da şuana kadar yolda kalma olayı veya büyük bir sıkıntı yok." dedi.



Kaymakam Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada kar yağışının bölgede etkili olduğunu ve hayatı olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi.



Dün saat 17.00 itibariyle meteorolojinin uyarısı sonrası beklenen kar yağışının başladığını ifade eden Kılıç, "Kış aylarına uygun kar lastiklerini takmayan vatandaşlarımız ve sürücüler, hazırlıksız yakalandı. Bizler, aslında ne olursa olsun, ekim ayı itibariyle kış lastiklerimizi takmamız lazım. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşanıyor. Bu, trafik ekipleri çalışmıyor anlamına gelmiyor. İlçemizde kısa süreli de olsa kapanan yollar bunun için kapandı." dedi.



Kar yağışı bugün de yarında devam edeceğini belirten Kılıç, meteorolojiye göre, pazartesi ve salı günleri de kar yağışının devam edeceğini kaydetti.



Kılıç açıklamasına şöyle sürdürdü:



"Şuanda, belediye olsun, karayolları ve emniyet ekiplerimiz olsun tedbirlerini almış durumdalar. Bugün kar yağışı daha çok olmasına rağmen yollarımızın tamamı açık, herhangi bir aksama yok. İlçemizde ve bölgede, yoğun ve rüzgarla beraber bir kar yağışı var.



Karayolları ekipleri ne kadar çalışsalar da yağış ve rüzgar devam ettiği sürece yollarda kısmi sıkıntılar yaşanabiliyor. Çorlu'da şuana kadar yolda kalma olayı veya büyük bir sıkıntı yok. İlçemizde güzel bir duyarlılık var, herkes birbirine yardım ediyor. Bu da bizleri çok sevindiriyor. Ekiplerimiz sürekli kontrollerini ve çalışmalarını sürdürüyor. Pazartesi günü okulların tatil edilmesi konusunu da değerlendiriyoruz."