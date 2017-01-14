Çorlu Eğitim Sağlık Vakfı Toplantısı

Çorlu Eğitim Sağlık Vakfı'nın (ÇESAV) toplantısına katılan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, "Bir kişinin değil 500 bin kişinin katkısı ile okul yapacağız" dedi.



ÇESAV'ın toplantısında konuşan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu halkının katkı ve desteğiyle ÇESAV tarafından yapılacak olan okulla ilgili bilgi verdi. "Şeyhsinan Mahallesi'nde yer alan 10 bin metrekarelik hazineye ait arsa üzerine tüm şehitler anısına yaptıracağımız ilkokul inşaatına başlanabilmesi için ÇESAV yönetim kurulu olarak bir araya geldik" diyen Kaymakam Kılıç, "Vakfımız tarafından bağış olarak yaptırılacak okul inşaatının Çorlu ilçemize biran önce kazandırılabilmesi için Vakıfbank'ta TR19 0001 5001 5800 7305 1553 48 İBAN numarasıyla bir yardım hesabı açıldı. Yine okul inşaatında kullanılmak üzere Türkiye geneli bir yıl süreyle 5 milyon TL'yi aşmamak üzere GSM operatörlerinden 5901'e SMS gönderilerek 1 SMS karşılığı 10 TL olmak üzere yardım kampanyası başlatıldı" dedi.



Kaymakam Kılıç, "Halkımızı yapacağımız bu okul inşaatına yardıma aynı zamanda konunun daha geniş kitlelere duyurularak daha geniş katılımlı bir kampanya yapmaya davet ediyoruz. Bu kampanyanın özelliği bir kişinin katkısı ile okul yapmak değil 500 bin kişinin katılımıyla bir okul yapmak hedefi var" diye konuştu.



ÇESAV'ın toplantısına vakfın yöneticileri katıldı. - TEKİRDAĞ