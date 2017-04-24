Çorlu'dan Kısa Kısa

Türk Kızılayı Çorlu Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı organizasyonunda, 282 ünite kan toplandı.



Kızılay Çorlu Şube Başkanı Selime Dodurka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu Atatürk Meydanı'nda oluşturulan seyyar kan bağış çadırında bir organizasyon yaptıklarını ve bu organizasyon kapsamında 282 ünite kan bağışı aldıklarını belirtti.



Dodurka, Türk Kızılayı olarak iyilik, erdem, dayanışma ve insan hayatının kurtarılması yolunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.



Hafta sonu düzenledikleri organizasyonla Çorlu halkının yardımseverliğini ve bu konudaki duyarlılığını bir kez daha gördüklerini dile getiren Dodurka, "Kan bağışı organizasyonumuzda 282 adet ünite kan toplanmıştır. Türk Kızılayı Çorlu Şubesi olarak yapılan bağışlar sırasında halkımıza ikram aracımızdan çorba, çay ve kahve ile çocuklarımıza da değişik hediyeler dağıttık. Bundan sonra da bu tür organizasyonlarımız sürecek." dedi.



Çorlu Belediyesi 8. Uluslararası Çocuk Festivali sona erdi



Çorlu Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali sona erdi.



Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı, yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle konuk ülkeler ve şehirlerden gelen öğrencilerin katılımıyla düzenlenen festivalin çok güzel görüntülere sahne olduğunu söyledi.



Her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivalin, bu yıl da güzel geçtiğini ve son bulduğunu ifade eden Avcı, konuk ülkelerden gelen misafir öğrencilerin burada kendi yörelerine özgü halk danslarını tanıttıklarını da kaydetti.



Avcı, festivalin her yıl daha da güzelleştiğini dile getirerek, "Geleneksel olarak tertiplediğimiz festival kapsamında, konuk ülkelerden ve şehirlerden misafir heyetler geldi. Bunlar, kendi coğrafyalarına özgü kıyafetleriyle yöresel danslarını Havuzlar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda halkla buluşturdu. Festivalimizi önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek devam ettirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.



"Temiz Çevrem Yeşil Okulum" etkinliği



Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Temiz Çevrem Yeşil Okulum" kampanyası devam ediyor.



Kampanya kapsamında, Atakent Ortaokulu öğrencileri okul bahçelerine çeşitli ağaçlar dikti.



Belediye Başkanı Ünal Baysan, yaptığı yazılı açıklamada, kampanyanın toplumda çevre duyarlılığının artırılması, çevre konularının sosyo-kültürel bir olgu haline getirilmesi amacıyla hayata geçirildiğini kaydetti.