Çorlu'daki Cinayetin Zanlısı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yan bakma meselesinden çıkan 1 kişinin ölümü 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.



Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir iş yerinde çalışan Sinan Ş. ve Ahmet L. ile Metin K. ve Nazım K. arasında iddiaya göre yan bakma meselesi ile başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, sokak üzerinde tartışmayı sürdüren şahıslardan Metin K. ve Nazım K., aynı iş yerinde çalışan arkadaşlardan Ahmet L.'yi göğsünden Sinan Ş.'yi de kasığından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı. Sokak ortasında kanlar içinde yardım bekleyen yaralılardan durumu ağır olan Ahmet L., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde olayın ardından hızla uzaklaştığı görülen şüphelilerden Metin L. ile Nazım K. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.



Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şahıslardan Metin K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Nazım K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ