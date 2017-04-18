Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 7 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Çorlu ilçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 7 şahıs yakalandı. 5 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan yasal işlem başlatıldı. Bir şüphelinin basit yaralama suçundan, bir şahsın ise kayıp olarak arandığı tespit edildi.



Yapılan aramada ise, 3 tabaka halinde 34 gram taş kokain maddesi, şeffaf poşet içerisinde 142 gram eroin maddesi, 82 gram toz kokain maddesi, 18 adet satışa hazır fişek halinde 6.8 gram kokain maddesi, bin 361 adet ectasy, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü ve 45 adet 9mm çapında dolu fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet fişek, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 530 TL para ele geçirildi.



Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ