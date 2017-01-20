Çorlu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde Serdar Güngörmez kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada yaralanan Güngörmez ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Hatip Mahallesi Çırak Bayırında meydana geldi. Çorlu'dan Ergene İlçesi'ne giden Serdar Güngörmez kullandığı 59 PC 075 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Yaralanan Güngörmez ihbar üzerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Çorlu'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Çorlu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandıTEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde Serdar Güngörmez kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
Çorlu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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