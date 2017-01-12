Çorlu'da Şüpheli Ölüm

Çorlu ilçesinde, evinde yanlız yaşayan kişi ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Züleyha Karabulut, oğlu Turhan Karabulut'un (35), Sarılar Mahallesi'ndeki yalnız yaşadığı eve ziyarete gitti.



Kapıyı uzun süre çalan anne, oğlundan haber alamayınca jandarmayı arayarak yardım istedi.



Olay yerine gelerek eve giren jandarma ekipleri, Turhan Karabulut'un yerde hareketsiz yattığını fark etti.



Hayatını kaybettiği tespit edilen Karabulut'un cesedi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.