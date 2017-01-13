Çorlu'da 15 Yaşındaki Kızın İç Çamaşırından Uyuşturucu Çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nin Kore olarak anılan semtine şafak vakti huzur operasyonu düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis, uyuşturucu maddeyi iç çamaşırına sakladığı tespit edilen 15 yaşındaki kız çocuğunu da gözaltına aldı.

TEKİRDAĞ'DA GENİŞ ÇAPLI OPERASYON YAPILDI

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri Çorlu'da yaklaşık 400 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenledi. Operasyonda Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yer aldı. Operasyonu sabahın ilk ışıklarından itibaren ekiplerinin başında yer alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe yönetti.

POLİS BASKINLARDA PEK ÇOK UYUŞTURUCU MADDESİ BULDU

Polisler, adli mercilerden alınan arama kararlarına istinaden önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaparak arama gerçekleştirdi. Aramalarda, uyuşturucu nitelikli hap, esrar, eroin, bonzai adı verilen sentetik kannabinoid maddesi, kokain, ruhsatsız tabanca ve tüfek ve silahlara ait mermiler ele geçirildi. Ayrıca haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan bazı şüpheliler de gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ: ÜNLÜ OLDUK!

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilen şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. Şüphelilerden bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere poz verirken bazıları da kameralara 'ünlü olduk' dedi.





KIZ ÇOCUĞU UYUŞTURUCULARI İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI

Operasyon kapsamında uyuşturucu satışı yapıldığı değerlendirilen bir eve düzenlenen baskında evde bulunan eroin maddesini iç çamaşırına saklayan 15 yaşındaki kız çocuğu da gözaltına alındı. Kadın polislerin yaptığı aramada, iç çamaşırında eroin ele geçirilen kız çocuğu da sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.







