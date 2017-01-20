Çorlu'da Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza Çorlu -Ergene yolu üzerinde Çırak Bayırı Mevkii'nde meydana geldi. Çorlu yönünden Edirne istikametine seyir halinde bulunan Serdar G. yönetimindeki 59 PC 075 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Yan yatarak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.



Kazayı gören diğer vatandaşların sağlık ve polis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücüyü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürerek tedavi altına aldı. Kaza yerine gelen polis ekipleri de, başka bir kaza meydana gelmemesi için güvenlik tedbiri alarak inceleme yaptı.



Otomobilin devrildiği yerden çekici vasıtasıyla kurtarılmasının ardından bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım normale döndü. - TEKİRDAĞ