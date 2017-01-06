Çorlu'da Hırsızlık İddiası

Çorlu'da, bazı okul ve dernek binalarından hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren iki ayrı özel ana okulu ve bir dernek binasında yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.



Olayla ilgili şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, Y.E'yi yaşadığı adreste gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.