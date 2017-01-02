Çorlu'da Donmak Üzere Olan Kedi ve Karga Kurtarıldı

Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlileri, ağaç dalına takılan karga ile donmak üzere olan bir kediyi kurtardı.



Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi ekibi, vatandaşların ihbarı ile yerde hareketsiz yatan kedi ile bir ağacın dalında mahsur kalan kargaya müdahale etti.



Kedi ve kargayı donmak üzereyken kurtaran ekip, hayvanları bakımevine götürdü.



Yapılan muayenede soğuk havaya bağlı bağlı üst solunum yollu enfeksiyonu tespit edilen kedi, tedavi altına alındı. Karga ise yapılan bakımın ardından yeniden doğaya salındı.