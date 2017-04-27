Çorlu'da Asayiş

Çorlu'da iki ayrı iş yerinde 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Hıdırağa ve Cemaliye Mahalleleri'ndeki iki ayrı iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını alan ekipler, inceleme başlattı.



Ekipler, iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 300 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Olayla ilgili iş yeri sahipleri M.Y. ve K.L. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.





Çorlu'da kaçak içki ele geçirildi



Çorlu'da bir otomobilde 15 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Havuzlar Mahallesinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.





Araçta yapılan aramada 15 şişe kaçak içki ele geçirildi.





Olayla ilgili Y.F. gözaltına alındı.



Çorlu'da bonzai ele geçirildi



Çorlu'da bir kişinin üzerinden 50 gram bonzai ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesinde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.





C.O.'nun üzerinde arama yapan ekipler, 50 gram bonzai buldu.



Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.