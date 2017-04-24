Çorlu'da Asayiş

Çorlu'da bir iş yerinde 85 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını alan ekipler, inceleme başlattı.



Polisin, iş yerinde yaptığı aramada 85 paket kaçak sigara ele geçiridi.



Olayla ilgili iş yeri sahibi B.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Çorlu'da esrar



Çorlu'da bir kişinin üzerinden 140 gram esrar çıktı.



Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.



G.K.'nin üzerinde arama yapan ekipler, 140 gram esrar buldu.





Şüpheli gözaltına alındı.