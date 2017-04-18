Çorlu'da Asayiş

Çorlu'da, bir kişinin üzerinde 100 gram esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesinde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.



H.U.'nun üzerinde arama yapan ekipler, 100 gram esrar buldu.



Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Çorlu'da kaçak sigara ele geçirildi



Çorlu'da bir iş yerinde 190 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesindeki bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını alan ekipler, inceleme başlattı.



Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramalarda 190 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Olayla ilgili iş yeri sahibi S.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Çorlu'da bonzai ele geçirildi



Çorlu'da, bir kişinin üzerinde 50 gram bonzai ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesinde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.



C.P.'nin üzerinde arama yapan ekipler, 50 gram bonzai buldu.



Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.