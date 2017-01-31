Çorlu'da Asayiş

Çorlu'da bir iş yerinde 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Havuzlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, inceleme başlattı.



Ekipler, iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 300 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Olayla ilgili iş yeri sahibi T.R, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Çorlu'da eroin ele geçirildi



Çorlu'da bir kişide 50 gram eroin ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.



Y.S.'nin üzerinde arama yapan ekipler, 50 gram eroin buldu.





Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Çorlu'da esrar ele geçirildi



Çorlu'da bir kişide 90 gram esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.



R.R.'nin üzerinde arama yapan ekipler, 90 gram esrar buldu.



Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.