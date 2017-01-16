Çorlu'da Asayiş

Çorlu'da bir iş yerinde 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallelsi'ndeki bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını alan ekipler, inceleme başlattı.



Ekipler, iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, 460 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Olayla ilgili iş yeri sahibi T.L. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Çorlu'da eroin ele geçirildi



Çorlu'da bir kişinin üzerinden 30 gram eroin ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.





H.R.'nin üzerinde arama yapan ekipler, 30 gram eroin buldu.



Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Çorlu'da esrar ele geçirildi



Çorlu'da bir kişinin üzerinden 120 gram esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.



B.K.'nın üzerinde arama yapan ekipler, 120 gram esrar buldu.



Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.