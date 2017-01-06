Çorlu'da Asayiş

Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.



Yapılan üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.





Olayla ilgili Y.O. gözaltına alındı.





Çorlu'da esrar ele geçirildi



Çorlu'da bir kişinin üzerinden 220 gram esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.





G.H.'nin üzerinde arama yapan ekipler, 220 gram esrar buldu.





Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Çorlu'da kaçak sigara ele geçirildi



Çorlu'da iki ayrı iş yerinde 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Cemaliye ve Hıdırağa Mahalleleri'ndeki iki ayrı iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını alan ekipler, inceleme başlattı.



Ekipler, iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, 130 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Olayla ilgili iş yeri sahipleri R.Ş. ile K.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.