Çorlu'da Asayiş

Çorlu'da bir iş yerinde 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesindeki bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını alan ekipler, inceleme başlattı.



Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramalarda 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Olayla ilgili iş yeri sahibi Y.L. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.





Çorlu'da kaçak içki ele geçirildi



Çorlu'da bir otomobilde 33 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.



Araçta yapılan aramada, 33 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Olayla ilgili F.I gözaltına alındı.



Çorlu'da esrar ele geçirildi



Çorlu'da bir kişinin üzerinde 50 gram esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesinde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.





H.T.'nin üzerinde arama yapan ekipler, 50 gram esrar buldu.



Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.