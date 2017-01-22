Çorlu'da Afad'dan Farkındalık Eğitimi

Çorlu ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personeline farkındalık eğitimi verildi.



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, özel bir hastanede verilen eğitim 72 saat sürdü.



AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitiminde, afet türleri, afetin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personeline bilgilendirme yapıldı.