Çorlu'da 950 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 950 litre sahte içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 950 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi



Polis ekipleri, yılbaşı gecesi piyasaya sunulacağı belirlenen sahte içkiye el koydu.



Olayla ilgili 2 kişi polis merkezine götürüldü.