Çorlu'da 50 Bin Öğrenci Karne Alacak

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Çorlu'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 50 bin öğrenci karnelerini alarak tatile çıkacak.



19 Eylül 2016 tarihinde çalan ilk ders ziliyle başlayan 2016 - 2017 eğitim - öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile birlikte Çorlu'daki 50 bin öğrenci karnelerini alacak ve tatile çıkacak.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre, birinci kanaat dönemi 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak - 3 Şubat 2017'de yapılacak. İkinci kanaat dönemi, 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.



Çorlu'da 2016 - 2017 eğitim - öğretim yılında resmi - özel toplam 19 anaokulu, 27 ilkokul, 28 ortaokul, 25 ortaöğretim okulu (lise) 7 özel eğitim okulu olmak üzere toplam 106 okul bulunuyor. Okul öncesi öğrenciler de dahil olmak üzere açık öğretim ortaokulu ve lisesi öğrencileri hariç 50 bin öğrenci bulunuyor.



Çorlu'da derslik başına ana okullarında 29, ilkokullarda 39, ortaokullarda 44, ortaöğretim kurumlarında ise 36 öğrenci düşüyor. Çorlu'da ayrıca 2 bin 153 kadrolu öğretmen görev yapıyor.



2016 - 2017 eğitim - öğretim yılının ikinci yarısı 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak, 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. - TEKİRDAĞ