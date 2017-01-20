Çorlu'da 48 bin 400 öğrenci karne aldı



TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'ndeki 77 okulda 48 bin 400 öğrenci karne sevinci yaşadı.



Çorlu'da, karne programı Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlkokulu'nda yapıldı. Programa Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Milli Eğitim Mustafa Güçlü, okul idarecileri ve öğretmenleri katıldı. Öğrencilerin karnelerini Kaymakam Levent Kılıç dağıtırken, karnelerini alan minik öğrenciler tatile çıkmanın mutluluğunu yaşadı.



Karne dağıttığı 3'ncü sınıf öğrencisi Ceylin Özer'in ağladığını gören Kaymakam Kılıç, küçük kızın yanına giderek bir süre sohbet etti. 4'ncü sınıf öğrencisi olan Muhammed Aksel ise okulda en çok atık pil toplayan öğrenci olması nedeniyle Kaymakam Kılıç ve okul idaresi tarafından ödüllendirildi. Öğrenci Aksel, atık pillerin doğaya büyük bir zarar anlatarak, 'Pilleri çöpe atarsak doğaya saçılıp büyük bir zarar veriyor. Bende atık pilleri toplayarak okula teslim ettim' dedi. Kaymakam Kılıç, öğrencilerimizin yarıyıl tatili süresince sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanında kitap okumalarını, tiyatro, sinema ve benzeri faaliyetlerle eğlenmelerini söyledi.