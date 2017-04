Çorlu Aile Mahkemesi, Çocukların Velayetini Anne ve Babaya Ortak Verdi

Aile Mahkemesi, çocukların velayetini anne ve babaya ortak verdi



TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde 1'inci Aile Mahkemesi, boşanan C.A.T ile Y.H.T'nin kız çocukları 7 yaşındaki A.M. ile 3 yaşındaki A.M'nin velayetlerini, 'ortak velayet' kavramının Türk kamu düzenine aykırı olmadığı, Türk toplumunun temel yapısına ters düşmediği' gerekçesiyle anne ve babaya ortak olarak bırakılmasına karar verdi. Avukat Mehtap Yeter Engin, kararın devrim niteliğinde olduğunu belirterek, "Anne, babalar, çocukların velayeti konusunda uzlaşamadıkları takdirde, velayet üzerindeki tartışmalar sebebi ile mahkemeler boşanmaya da karar veremiyordu. Bu uygulama ile toplumun temelini oluşturan evlilik birliği sulh ile sonlandırılabilecek" dedi.



Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde 2010 yılında evlenen, 2 çocukları olan, ikisi de özel sektörde yöneticilik yapan C.A.T. ile Y.H.T çifti, Çorlu 1'inci Aile Mahkemesi'ne 'Evlilik birliğinin temelden sarsılması, şiddetli geçimsizlik' nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmak için avukatları aracılığıyla başvurdu. Birbirinden talepleri olmayan ve çocukları için ortak velayette bulunup, kimin yanında kalıyorsa, eğitim masraflarını ortak karşılamak için anlaştıklarını belirten çift, anlaşma protokollerini de mahkemeye sundu.



Çorlu 1'inci Aile Mahkemesi, geçen 14 Nisan'da görülen duruşmada, 2 kız çocuğunun velayetinin anne C.A.T ve baba Y.H.T'ye ortak verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme kararında, tarafların bir yıldan fazla evli oldukları ve boşanma yönündeki serbest iradelerini mahkemeye sunduklarını belirterek, boşanmaya ilişkin tüm sonuçlarına ilişkin anlaşmaya vardıklarını kaydetti. Tarafların düzenledikleri ve mahkemeye sundukları protokolün incelendiği belirtilen kararda, iç hukukta yer alan 'eşlerin evlilik bakımından, evlilik süresince ve evliliğin bitmesi halinde, kendi aralarındaki ve çocukları ile olan ilişkilerinde, özel hukuk niteliği taşıyan hak ve sorumluklar açısından eşit oldukları' sözleşmesine vurgu yapıldı. Kararda, 'ortak velayet' kavramının Türk kamu düzenine aykırı olmadığı Türk toplumunun temel yapısına ters düşmediği' belirtilerek, şöyle denildi:



"Somut olayda ise her iki tarafın da velayet hakkından vazgeçmek istemediği, hazırladıkları protokolde velayeti ortak kullanmak istediklerini açıkça beyan ettikleri, müşterek çocukların ne zaman ve ne kadar süre ile kimin yanında kalacaklarını belirledikleri ve giderlere de beraber katılmak istedikleri, ortak velayet talebinin küçüklerin yüksek menfaatini ve güvenliğini tehlikeye düşürecek bir şekilde değil, onların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumlu katkı sağlayacak şekilde düzenlendiği ve bu durumun küçüklerin yüksek menfaatine olduğu kanaati ile anlaşma şartlarının tümünün mahkememizce de uygun bulunduğu anlaşıldığından, davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerektiği hukuksal sonuç ve vicdani kanısına ulaşılarak hüküm tesisi yoluna gidilmiştir."



Mahkeme, tarafların müşterek çocukları A.M. ve A.M.'nin velayetlerinin davacı anne ve davalı babaya müştereken (ortak olarak) bırakılmasına, çocukların fiilen pazar günü saat 12.00'den perşembe günü saat 17.00 kadar anne yanında, perşembe günü saat 17.00'den pazar günü saat 12.00'ye kadar baba yanında bırakılmasına; her yıl Temmuz ayının 1 birinci günü saat 10.00'dan 31'inci günü saat 17.00'ye kadar, yarı yıl tatilinin ilk haftası birinci gün saat 10.00 dan 7'nci gün saat 17.00'ye kadar gerek görmek, gerekse yanına almak suretiyle fiilen davalı baba yanında bırakılmasına karar verdi.



AVUKAT: DEVRİM NİTELİĞİNDE KARAR



Boşanan çiftin avukatlarından Mehtap Yeter Engin, Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi Başkanı hakim Ömer Uğur Gençcan'ın bu yılın Şubat ayında bu konuya ilişkin uluslararası sözleşmeye atıf yaparak görüş açıkladığını belirterek, "Çorlu 1'inci Aile Mahkemesi'nin kararına kadar müşterek velayet hukukçular arasında oldukça tartışıldı. İstanbul mahkemeleri henüz bu konuda bir karar vermiş değil. Bu durum hukukumuz açısından devrim niteliğinde bir karardır. Anne, babalar, çocukların velayeti konusunda uzlaşamadıkları takdirde velayet üzerindeki tartışmalar sebebi ile mahkemeler boşanmaya da karar veremiyordu. Bu uygulama ile toplumun temelini oluşturan evlilik birliği sulh ile sonlandırılabilecek. Çocukların anne veya baba destek ve ilgisinden yoksun bireyler olarak yetiştirilmesinin önüne geçilecek. Karar aynı zamanda boşanmış olan anne ve babalar içinde çok önemli. 'Velayetin nez'i davası ile müşterek velayet uygulamasına geçilebilecek" dedi.