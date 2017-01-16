Corinthians Taraftarlarından Drogba Kampanyası

FutbolArena - Montreal Impact ile yollarını ayırdıktan sonra yeni adresi merak konusu olan Didier Drogba için Brezilya ekibi Corinthians atağa kalktı.



Corinthians taraftarı Drogba için sosyal medyadan kampanya başlattı. Twitter'da organize olan taraftarlar, Portekizce 'Gel Drogba' anlamına gelen #VemDrogba etiketini açtı.



Bu etiket yoluyla Didier Dorgba'yı cezbetmeye çalışan Corinthians taraftarları, yönetimin transferini bitimesi için yoğun baskı yapıyor.



DROGBA SICAK BAKIYOR



Galatasaray'da da bir dönem forma giyen Didier Drogba'nın kariyerine devam edeceğini açıklamasının ardından Brezilya'dan teklif aldığı belirtildi. 38 yaşındaki golcü oyuncuya Corinthians'ın teklif yaptığı iddia edildi.



Tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Corinthians geçtiğimiz günlerde Colin Kazım ile anlaşma sağlamıştı. Drogba'nın da Brezilya kulübünün teklifine sıcak baktığı ifade edildi.



Corinthians'ın Drogba'nın ücretinin büyük kısmını sponsorlar aracılığıyla ödeyeceği belirtildi.



MARSİLYA'DAN ŞOK TAVIR



Didier Drogba'ya eski takımı Marsilya'nın taraftarlarından tepki geldi. Fransız takımına transfer olacağı konuşulan 38 yaşındaki yıldız futbolcunun, "Yarı fiyatına



Marsilya'nın Monaco ile oynadığı karşılaşmada Marsilya'lı taraftarlar, "Drogba, artık Marsilya'yı sevdiğini söylemeyi bırak! Bizim hayatımız boyu elde edemeyeceğimiz parayı sen 1 ayda kazanıyorsun. Ağlama ve Çin'e git" şeklinde pankart açtı.