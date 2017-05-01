Televizyon Yıldızı Lisa Appleton, Çöp Dökmeye Bikiniyle Çıktı

İngiltere'de yayınlanan Big Brother programı ile üne kavuşan televizyon yıldızı Lisa Appleton, son dönemlerde ünlüler arasında moda olan "iç çamaşırı ile ev işi yapma" modasına uydu. Çöp dökmeye bikinisiyle giden Appleton'ın görüntüleri herkeste şaşkınlık yarattı.

BU HALİYLE GÖRÜNTÜLENMEKTEN RAHATSIZ OLMADI

İspanya'da tatilde olan Lisa Appleton pazar günü evinin temizliğini yaptığı sırada iç çamaşırı ile çöpü dışarı çıkarırken görüntülendi. Giydiği iç çamaşırı altına topuklu ayakkabı giyen Lisa'nın çöp dökerken görüntülenmekten rahatsız olmadı.

KİM KARDASHIAN GİBİ OLMAK İSTİYORMUŞ

Lisa geçen ay The Sun gazatesi ile röportajda, göz önünde bulunmaktan hiç rahatsız olmadığını hatta ileride Kim Kardashian'ın komedyen versiyonu olup tüm dünyada tanınmak istediğini söyledi.



