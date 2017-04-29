Çöpten Tarih Çıktı

Türk İslam tarihinin üç şemsinden biri olan ve kabri Sivas'ta bulunan Şemseddin Ahmed Sivasi'nin (Kara Şems) torunu Şeyh Ömer'e ait olan 200 yıllık kitap taksiciler tarafından çöpte bulundu. Türk İslam tarihinde önemli bir yeri bulunan ve üç şemsten biri olan Şemseddin Ahmed Sivasi'nin torunu Şeyh Ömer tarafından Arapça ve Farsça olarak yazılan yaklaşık 200 yıllık kitap ısınmak için ateş yakan taksiciler tarafından çöpte bulundu. Kitabın tarihi bir kitap olabileceğini düşünen taksiciler kitabı 34 yıldır Sivas'ta yeminli tercümanlık yapan 78 yaşındaki Hüseyin Öztürk'e götürdü. Öztürk kitap üzerinde yaptığı incelemede kitabın Ömer Şeyh'e ait olduğunu belirledi.



Hüseyin Öztürk, çöpte bulunan tarihi kitapla ilgili,"Bu kitap, Sivas şeyhlerinden Şemseddin Sivasi'nin torunlarından Şeyh Ömer'in yazdığı bir kitap. Bu kitabı taksiciler çöpten bulup bana getirdi. Kışın soğukta kağıt bulup yakıp ısınmaya çalışırken bu kitabın eski olduğunu fark eden taksi şoförü 'eski yazıları okuyan birisi var' diye kitabı bana getiriyor. Fakat kitabın bir kısmı yanmış. Aşağı yukarı 150-200 senelik bir kitap. Kitabın içerisinde birçok konuya değinilmiş" dedi.



Kitapta yazılanların bir kısmının Arapça bir kısmının ise Farsça olduğunu belirten Öztürk,"Kitap çok güzel bir yazı ile yazılmış. Ben nasip olursa inşallah bu kitabı Türkçeye çevirip tekrar kitap haline getireceğim. Kitapta ki konulardan bazılarında Hz. Hüseyin'in Kerbela'da yaşadıklarına ve Kerbela olayında ki hadiselere yer verilmiş. Kitap içerisinde bir çok hikaye ve şiir bulunuyor" şeklinde konuştu.



(Hakan Kaleli/İHA)