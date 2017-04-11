Çöpte Bulunan Bebek Cesedi Defnedildi

Elbistan ilçesinde çöp konteynerinin yanında battaniye içerisinde bulunan erkek bebek cesedi, ailesi çıkmayınca, belediye ekiplerince defnedildi.



Yeşilyurt Mahallesi Hacı Bayram Caddesi'nde, 22 Mart'ta battaniyeye sarılarak çöp konteynerlerinin kenarına bırakılan yeni doğmuş erkek bebek cesedi, Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna getirildi.



Bebek cesedi, alınan defin raporunun ardından, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri ekipleri tarafından cenaze işlemi yapıldıktan sonra polis ve ilgililerin eşliğinde Hocazade Mezarlığında defnedildi.



Ailesi tespit edilemeyen bebeğin mezarına ise "kimsesiz" ibaresi yazıldı.



Bu arada, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bebeğin ailesini belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.