Çöpe dökülen soba közü çöp arabasını yakıyordu



ADANA'da kent merkezinde seyir halindeki Seyhan Belediyesi'ne ait çöp kamyonundaki çöpler tutuştu. Çöpe dökülen soba közünden çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.



Olay, saat 20.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Seyhan Belediyesi'ne ait çöp kamyonunu kullanan Mustafa Avşar, Kurtuluş Caddesi'nde ilerlediği sırada çöplerin bulunduğu bölümden dumanların çıktığını fark edip, aracı sağa çekti. Avşar, durumu itfaiyeye bildirirken, bölgede asayiş kontrolü yapan polisler de dumanları fark edip, yolu trafiğe kapattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çöplerin bulunduğu bölüme tazyikli su sıkarak alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın, araçta ufak çaplı maddi hasara neden oldu. Yapılan kontrolde yangının, çöpe atılan soba közünden çıktığı belirlendi.