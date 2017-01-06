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Çöpe Bırakılan Bazadan Ceset Çıktı
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Çöpe Bırakılan Bazadan Ceset Çıktı
6 Ocak 2017 Cuma 08:17
Şişli'de bir çöp konteynerinin yanındaki bazanın içinde battaniyeye sarılı? erkek cesedi bulundu.
Şişli
'de bir çöp konteynerinin yanındaki bazanın içinde battaniyeye sarılı? erkek cesedi bulundu.
Kaynak:
Dunya.com
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