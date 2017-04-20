Çöpçatan

Çöpçatan, Barış Manço Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.

Çöpçatan

Çöpçatan, Barış Manço Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.

Modern ile gelenekselin harmanlandığı eğlenceli oyunumuzda iki sevdalı gencin aşk hikayesi komik ve farklı bir üslupta anlatılıyor. Falcı Nune (Binnur Şerbetçioğlu) bu iki aşık için Çöpçatan oluyor. İzleyiciyi maceradan maceraya sürüklüyor.

Yazan: Ali Bey (Letafet Adlı Oyundan Uyarlanmıştır)

Uyarlayan - Yöneten: Tarık Şerbetçioğlu

Müzik: Deniz Noyan

Dekor Kostüm Tasarım: Binnur Şerbetçioğlu

Dramaturg: Gökhan Aktemur

Koreograf: Binnur Şerbetçioğlu

Işık Tasarım: Mustafa Türkoğlu 

Oynayanlar: Binnur Şerbetçioğlu, Tarık Şerbetçioğlu, Naci Taşdöğen, Nermin Tunçay, Serhan Atak, Seda Nuroğlu, Tuncay Vicnelioğlu, Gizem İnceooğlu, Cem Özoktay, Uğur Göncü, ve Ömer Göktay yönetiminde Çöpçatan Orkestrası

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Barış Manço Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, Nail Bey Sokak (Caferağa Spor Salonu Yanı)

Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Çöpçatan

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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